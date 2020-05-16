"Bizim onurumuz onların iftiraları kadar ucuz değil"

Ülkemizdeki DNA Laboratuvarı Sorumlusu Eldem Albayrak korona süreciyle ilgili ortaya atılan iddialara kjendi sosyal şpaylaşım hesabından yanıt verdi. Eldem Albayrak'ın sitem dolu paylaşımı şöyle:

Şimdi konuşma zamanı! Bu yazıyı Lefkoşa DNA Laboratuvar’ı sorumlusu olarak ve tüm ekip arkadaşlarım adına yazıyorum. Çünkü bu ülkede yaşayan herkesin, artık bazı şeylerin DOĞRUSUNU bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Ekip olarak, halkımızın, yani sizlerin sağlığı icin Covid-19 PCR testlerini yapmaya o kadar bir gömülmüşüz ki, bu süreçte bırakın haber takip etmeyi doğru düzgün uyku dahi uyumaya bile fırsatımız olmadı. Ama artık, bazı haddini aşmış saldırı ve sözde “iddialara” cevap vermenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bilinmesini isteriz ki; yazıyı kaleme alma amacımız, sadece halkın doğru bilgi edinmesine katkı sağlamaktır, kişisel çıkarları ve siyasi hesapları uğruna ucuz yöntemler kullanarak bize saldıranları kaale alarak onlara bir cevap vermek değildir. Biz onlar ve sevdikleri dahil herkesin sağlığı için Covid-19’la boğuşurken, gerçek bilgiye ulaşma ihtiyacı dahi hissetmeyenler, yıkıcı tenkitleri ile hem motivasyon bozdular hem de zaten her gün Covid-19 endişesi yaşayan halkımızı daha da endişe ve güvensizliğe sürüklemek adına ellerinden geleni yapmaya devam ettiler Öncelikle; Haftanın 7 günü hemen hemen günün 18 saati çalışarak, ve insan performansının sınırlarını zorlayarak çalışan laboratuvar ekibimiz, canla başla çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, rapid testleri yapan arkadaşlarımız,temas ekibi ve zamanında ve doğru kararları alan yöneticilerimiz sayesinde, bugün, en azından şu ana kadar bu süreci en az hasarla atlatmayı başardık. Bu başarı tesadüf değildir! Bilgi, emek, donanım, doğru cihaz, kaliteli kit seçimi ve adanmışlığın sonucudur! Biz bu süreç içerisinde; binlerce PCR testi yapmanın yanında, çıkan uluslararası yayınları da takip ederek ve bilim dünyasına adını kazımış yurtdışındaki hocalarımızla gerekli istişarelerde bulunarak süreci ve gelişmeleri yakından takip ettik. Yine biz bu süreçte, gerek bakanlığımızın gerekse ülkemiz bilim insanları ve bilim kurullarının ortaya koyduğu görüşleri, sahip olduğumuz olanaklar çerçevesinde değerlendirerek, en doğru adımları atmaya gayret ettik. Bu mücadelenin en aktif parçası olan bizler bu süreç içinde elimizden gelen herşeyi yaptık, sadece REKLAM yapmadık. Televizyon televizyon gezmedik, gazete gazete manşet olmadık. Herkes adımızı duydu ama yüzümüzü görmedi, göremedi. Çünkü günlerce laboratuvarda yattık. Bilime hayatlarını adamış bizler, sadece işimize ve sonuçlara odaklanan gerçek bir ekip olduk. Konuşan değil ÜRETEN taraf olduk! Ama ne yazık ki biz sustukça bazı kalemler, bazı siyasi odaklar, bazı emek düşmanları, sadece kişisel çıkarları uğruna ölçüyü kaçırdı! Bu süreçte toplumun büyük kesimleri tarafından takdir edilsek de bana göre kaynağı ve amacı belli bazı kişiler, yalan yanlış haber ve iddialarla algı operasyonu yapmaya devam ettiler. İfade ettiğimiz gibi, biz konuşmayı değil, halkımız ve ülkemiz icin ÜRETMEYİ seçtik. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Ama artık kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendiren bu kesime DUR deme ve sizlerle GERÇEKLERİ paylaşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. İşte o iddialara cevaplarımız ; 1. Cihazlarımız eski ve doğru sonuç vermiyor mu? Cihazlarımızın eski olduğu söylemi kesinlikle doğrularla bağdaşmamaktadır. COVID-19 Mücadelesinde kullanılan tüm cihazlarımız yenidir ve dünyanın en iyi sonuç veren hem kitlerini hem de aletlerini kullanmaktayız.

2. Kitlerimiz pahalı mı? Sahip olduğumuz ekipmanlarla kullanılan kitlerimiz, kalitesi dünyaca onaylanmış testlerdir. Evet ucuz ve hatalı sonuçlar vererek toplum sağlığını riske atacak ucuz ve kalitesiz kit kullanmıyoruz. Kimsenin başına gelmesin ama diyelim ki çocuğunuz için çok önemli bir test yaptıracaksınız. Test sonucunun doğruluğu çok kritik. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide siz hangi kit ve yöntemi tercih edersiniz? Laboratuvarımızda, cihazlarımıza uygun ve dünyaca kabul edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü’ nün sayfasında önerdiği 4 kitten biri olan, FDA tarafından ayrı onay almış, avrupa standardlarında CE İVD belgesi almış EN İYİ ve EN GÜVENLİ kitleri kullanmaktayız. Takdir edersiniz ki, her PCR kiti ayni kalitede değildir. Bizim kullanmayı seçtigimiz kitler, cok az bir virus miktarini dahi kaçirmadan yakalayabilen alt saptama limitleri çok düşük ve bizi en doğru sonuca en güvenli şekilde götürecek kitlerdir. Bazılarının dillendirdiği gibi “daha ucuz kitler kullanılsın” yaklaşımı ile UCUZA kaçarsak, toplum olarak bedelini de PAHALI ödemeye hazır olmalıyız. Kaldı ki bu kadar senelik mesleki ve genetik tecrübemle size şunu da net şekilde söyleyebilirim ki ; ucuz kitlerde yapılan tekrar sayılarını göz önünde bulundurduğumuzda, günün sonunda çok farklı bir maliyetle karşılaşacağımızı da düşünmüyorum. 3. Güvenli ve iyi bir marka ile çalışmak suç mu? Bu laboratuvar yeni kurulmadı, 2010 senesinden beri başarıyla kurulup devam ettirilmiş sistemi ile sapasağlam ayakta. Virüslerden ve diğer örneklerden nükleik asit izolasyonunu son 3 senedir yaptığımız gibi OTOMASYON sistemlerle yapıyoruz. Buradaki amaç da çevreyi yani sizleri ve bizi bulaş