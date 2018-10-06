“Bizim işimiz doğal kaynakları üretmek”

Amerikan Exxon Mobil’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman, Türkiye’nin MEB’deki tavrıyla ilgili kendilerinin ticari bir varlık olduğunu ve işlerinin hükümetler adına doğal kaynakları üretmek olduğunu belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün sabah Amerikan Exxon Mobil’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman’la Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştüğü haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Chapman, oldukça yapıcı bir görüşme yaptığı Anastasiadis’e 10’uncu parsel konusunda şirketlerine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede şirketin 10’uncu parselde yaklaşan sondajıyla ilgili planlarını ele aldıklarını ifade eden Chapman, Anastasiadis’i “2018 yılının dördüncü çeyreğinde sondaj yapma” planları konusunda bilgilendirdiklerini ancak henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Şirketin 7’nci parsele ilgisi olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Chapman, şirketlerinin dünya çapında sunulan tüm perspektifleri incelediğini ve buna göre karar verdiğine işaret etti.

Chapman, “Exxon Mobil şirketinin Fransız Total şirketiyle işbirliği konusunun incelendiğine” dair bilgilerle ilgili soruyu yanıtında, “Bu aşamada diğer parsellerle ilgili detayları görmedik. Şu an çok erken. Total şirketiyle de, diğer şirketlerle de işbirliği yapıyoruz. Ancak şu an yalnızca 10’uncu parsele odaklanmış durumdayız” dedi.

“Türkiye’nin MEB’deki tahriklerini” yorumlaması istenen Chapman, “Kendilerinin ticari bir varlık olduğunu ve işlerinin hükümetler adına doğal kaynakları üretmek ve geliştirmek olduğunu” belirtti.

Habere göre, görüşmenin ardından konuşan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, görüşmenin ana konusunun, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parseldeki enerji programı olduğunu ve 10’uncu parseldeki sondajın 2018 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacağını ifade etti.

