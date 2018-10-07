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“Bizim arzumuz narenciye ve nar üretiminin birlikte yükselmesi”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, narenciye üretimi giderek azalırken, bir taraftan nar üretimin yükseldiğini belirterek, ikisinin de Kıbrıs’ın ürünü olduğunu, arzularının, narenciye ve nar üretiminin birlikte yükselmesi olduğunu söyledi

“Bizim arzumuz narenciye ve nar üretiminin birlikte yükselmesi”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, narenciye üretimi giderek azalırken, bir taraftan nar üretimin yükseldiğini belirterek, ikisinin de Kıbrıs’ın ürünü olduğunu, arzularının, narenciye ve nar üretiminin birlikte yükselmesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, 1. Güneşköy Nar Panayırı’nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, 24 Haziran yerel seçimlerinde göreve gelen bölgenin tüm yerel yöneticilerine canı gönülden başarılı bir dönem diledi. “Bugün her şey Kıbrıs” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çalınan müziğin ezgisinin Kıbrıs, ikram edilen meyvelerin Kıbrıs’ın meyveleri ve hazırlanan plaketlerin de Kıbrıs’ın seleleri olduğunu belirtti. Güneşköy muhtarının, konuşmasında, “tamam mı, devam mı” diyerek narın geleceğiyle ilgili kaygılarını dile getirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, narenciyenin üretimin giderek azaldığını, Tarım Bakanı’nın, narın yükselen değer olduğunun söylendiğini aktardı. Nar yükselirken, narenciyenin aşağıya doğru gittiğini, arzularının ikisinin de yükselmesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, muhtarın, nar ile ilgili “tamam mı devam mı” sözlerinden üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bütün hükümet burada, Cumhurbaşkanı burada, Meclis burada, belediye burada. Sayın muhtar gözlerimizin içine bakarak, hepimizin bu kadar çok beğendiği, bu kadar önemli bir ürün hakkında gelecekle ilgili kaygı ifade etti” dedi.

“NAR PROJESİNİN ÇOK ÇOK İLERİYE GİTMESİNİ ARZU EDİYORUM. BUNU BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Yıllar önce yapılan çiçekçilik projesine değinerek, çiçek ihracatı yapıldığını ve üreticilerin güzel kazançlar elde ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O konuda çalışmalar yapılmıştı, şirketleşmiştik de. Ondan sonra geri geri gittik, artık yok öyle bir şey. Narenciye yaşamaya devam ediyor ama yeni yeni filizlenmeye başlayan nar projemizin; bu kadar örgütlü bir şekilde başlayan bu projemizin çok çok daha ileriye gitmesini canı gönülden arzu ediyorum ve bunu da başarabileceğimize inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılında bin ton nar üretimi yapıldığını ve bunun 200 tonunun çeşitli ülkelere ihraç edildiği bilgisini vererek, “Bu geçen yılki başarımız, bu başarıya daha da ileriye götürmek hedefimiz olmalı. Bu kadar güzel, bu kadar önemli bir ürünü hem meyve, hem suyu olarak daha iyiye, güzele götürmenin yollarını bulmamız ve başarmamız lazım” diye konuştu. Panayırı düzenleyenleri ve emeği geçenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bundan sonraki çalışmalarınız da nar gibi verimli, üretken olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile standları ziyaret etti. Açılışta yapılan konuşmalar, işaret dili ile işitme engelliler için çevrildi.

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