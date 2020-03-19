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“Bize güvenin”

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Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özyılkan, vatandaşlara çağrı yaptı: “Tüm sağlık çalışanlarımız kendi sağlıklarını riske attıklarını bir an bile düşünmeden canla başla çalışmaktadırlar. Bizlere güvenin. Sizlere düşen görev ise gerekmedikçe evlerinizden çıkmamanızdır”

“Bize güvenin”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Gün birlik günüdür, sakin olma günüdür” mesajı verdi.

Özyılkan’ın paylaşımı şöyle:

Amiral gemisinde neler oluyor ? Bu günlerde hepinizin merak konusu. Kısa bir süre önce yangın sebebiyle kalp damar cerrahisi, anjiyo, büyük yoğun bakım ,ameliyathane ,acil servis ve radyoloji bölümü yangından ve dumandan etkilenmişti .Servislerin çoğu tadil edilmiş ve devreye girmiştir. Ameliyathanemiz de devreye girmek için gün sayıyor. Bunlarla mücadele ederken dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü ülkemize de geldi.

Yaralarını sarıp ayağa kalkmaya çalışan hastanemiz ve tüm çalışanları, dünyada ilk kez mücadele edilen virüse karşı birçok olanaksızlığa rağmen canla başla mücadele ediyor.

Tüm sağlık çalışanları görevlerini yaparken, halkımıza da virüsle mücadeleyle ilgili yol gösterici oluyor. Tüm hastalara ve onların yakın temas ettikleri kişilere tek tek ulaşılıp enfekte olma şüphesi olanlar çağrılıyor, kontrol ediliyor. Hepimiz endişe içindeyiz ama gecemizi gündüzümüze katıp elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden beklentimiz, bizlere güvenin, sizlerden sakladığımız, gizlediğiniz hiçbir şey yok. Şeffaf bir şekilde her gün için mevcut durumu Bakanlığımız aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bizlerin görevi gün- saat mevhumu olmadan 7 gün 24 saat hepimizin sağlığı için çalışmak. Sizlere düşen görev ise gerekmedikçe evlerinizden çıkmamanız, ellerinizi sık sık yıkamanız ve yakın temastan kaçınmanız.

Gün, birbirimizi eleştirme günü değil, destek olma günüdür. İnanın ki tüm sağlık çalışanlarımız kendi sağlıklarını riske attıklarını bir an bile düşünmeden canla başla çalışmaktadırlar. Bizlere güvenin. Benim toplumumuza olan güvenim sonsuz. Kıbrıs Türk toplumunu eğitimli, bilinçli ve güçlüdür. Toplumumuza İnanıyor ve güveniyorum. Korona Virüsle mücadelemizi de en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Gün birlik günüdür, sakin olma günüdür, doğru kaynaklardan gelecek bilgilere güvenme ve uygulama günüdür. amiral gemisinin bunu da başaracağı inancıyla, sağlıklı günler dilerim.

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