“Bize de bu hayatta bir şans tanınmalı”

İşitme ve konuşma engelliler, daha çok insanın işaret dilini öğrenmesini ve kendileriyle tanışmasını, konuşmasını bekliyor

İşitme ve konuşma engelli bireyler, işaret dilinin yaygınlaşmasıyla herkesle daha iyi iletişim kurmayı isterken, engellilerin sadece özel haftalarda ve günlerde hatırlanmaması gerektiğini vurguluyor.

İşitme ve konuşma engelliler, daha çok insanın işaret dilini öğrenmesini ve kendileriyle tanışmasını, konuşmasını bekliyor.

Çalışarak ve üreterek hayata daha çok katılmak isteyen bu nedenle gerek devlet gerekse özel sektörde istihdam olanaklarının artırılmasını bekleyen işitme ve konuşma engelliler, eğitim sorunlarının çözümü için de özel eğitimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) çatısı altında toplanmaktan, sosyal ortamlarda buluşmaktan, sorunlarının çözümü için birlikte mücadele vermekten mutlu olduklarını ifade eden işitme ve konuşma engelli bireyler, TAK muhabiriyle yaşam öykülerini, sorunlarını ve beklentilerini paylaştı.

Henüz 19 yaşında olan Emircan Aslanyürek, erken doğum sonrası 28 gün kuvözde kaldığını ancak bu sürede yüksek ateşten kaynaklaı havale geçirmesi sonucu işitme engelli olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta işitme engelliler için spesifik bir kurum veya okul olmadığı için özel eğitim için Türkiye'ye giden Aslanyürek, daha sonra hocasının tavsiyesi ve ailesinin ilgisiyle Cengiz Topel İlkokulu'nda okumuş.

Emircan Aslanyürek, eğitim sürecinin devamını şöyle anlattı:

"Okuma yazmayı öğrendikten ve kendimi diğer insanların içinde rahatça ifade etmeye başladıktan sonra Kıbrıs'a dönerek Oğuz Veli Ortaokulu'nu bitirdim, Anafartalar Lisesi'nde lise 1 eğitimi aldım. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın okulunda aşçılık eğitimi gördüm.

Diğer kişilerin ilk başta beni rahatça anlayamamasından dolayı iletişim kurmaktan çekiniyordum. Bu nedenle daha çok kendi içimde yalnız yaşayan biri oldum."

"BENİ KUCAKLAYAN VE ONLARDAN FARKLI OLMADIĞIMI HİSSETTİREN İNSANLAR..."

Emircan Aslanyürek, daha sonra kendisini kucaklayan ve onlardan farklı olmadığını hissettiren insanlarla birlikte olduğunu, arkadaşlarının kendisini hiçbir zaman dışlamadığını kaydederek, “İnsanlar birbiriyle nasıl iletişim kuruyorsa bizim gibilerle de o şekilde iletişim kurmalı ve bizlere kucak açmalıdırlar. Çünkü bizler farkımızı biliyoruz ve bundan çekinerek toplumdan uzak kalmayı seçiyoruz” dedi.

"ÖZEL EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ BİZE HAYAT IŞIĞI SUNULMASI DEMEK"

Eğitim kurumlarında işaret dili eğitiminin zorunlu olmasını istediğini böylece işitme engellilerle hızlıca iletişim kurulabileceğini kaydeden Aslanyürek, "Devletin özel eğitimi, bizim gibileri desteklemesi ve bize bir hayat ışığı sunması demektir" ifadelerini kullandı.

Emircan Aslanyürek, engelli çocukların engel sınıflamaları yapılarak eğitim görmesi gerektiğini, oysa şu anda karma eğitim verildiğini, otistik bir çocukla görme engelli bir çocuğun aynı eğitimi aldığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK SORUNU

Engellilerle ilgili yasaların düzenlenmesinin en büyük beklentileri olduğunu ifade eden Aslanyürek, eğitim yanında en büyük problemlerinin işsizlik olduğunu vurguladı. "Engelli olduğumuz için hiçbir kurum bize iş vermiyor. Bir taraftan engelliler için istihdam alanları yaratılırken diğer taraftan her kurumda engelli çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir" diyen Aslanyürek, kendisinin şu anda okulunun yardımları sayesinde bir otelde aşçı olarak çalıştığını, KİKEV'den haberdar olmak ve vakfa katılmakla da hayatında olumlu gelişmeler sağladığını vurguladı.

"En başta benim gibi insanlarla aynı adada yaşadığımızın farkına vardım. Kader ortaklığı yaşadığımız bu güzel insanlarla birlikte olmak, birbirimizi anlayabilmek büyük bir terapi etkisi yarattı" diyen Aslanyürek, şu talepleri de ekledi:

"İşaret dili bilmiyorum ama işaret diliyle konuşan arkadaşlarımız var. Herkes öğrenmeli. Bizler hiç kimseden farklı değiliz ve aynı dili konuşup, yazıp, okuyabiliriz. Belki duymak için aletlere ihtiyacımız var, belki o aletlere rağmen ağır işitiyor ve ağır konuşuyoruz ama bizlere de konuşma şansının verilmesi, bu hayatta bir şans tanınması gerektiğini düşünüyorum ve istiyorum."

