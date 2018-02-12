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Biyologlardan nergis uyarısı

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Biyologlar Derneği ve Çevre Koruma Dairesi, nergis toplanması ve satışının suç olduğuna dikkat çekti

Biyologlardan nergis uyarısı
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Nergisin koruma altına alınan bir bitki olduğu ve nergis toplanmasıyla satışının bir suç olduğu vurgulandı.
Biyologlar Derneği ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, nergis satışının bir suç olduğunun altını çizmek ve satışı önlemek amacıyla bugün bir etkinlik düzenleyecek.
Saat 15:00’ten itibaren Gönyeli Belediye Bulvarı sonundaki trafik ışıklarının olduğu çemberde uyarıcı tabelalar yerleştirilecek ve  nergisleri korumaya yönelik broşürler dağıtılacak.
Biyologlar Derneği Medya Sekreteri Hasan Sarpten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çevre Yasası’nın amir hükümleri doğrultusunda hazırlanan ‘‘Flora ve Fauna’nın Korunması Emirnamesi’’ ile çok sayıda bitki ve hayvan türünün koruma altına alındığını belirtti ve bu bitkilerin başında yılın tam da bu zamanlarında çiçeklenme mevsimini yaşayan ve beyaz çiçekleri ile Kıbrıs’ta bir kültür haline dönüşen ‘‘nergisler’in bulunduğunu kaydetti. 
Sarpten, Çevre Yasası uyarınca bu bitkilerin toplanması ve satışının cezasının  asgari ücretin iki katı olduğunu da ifade etti.

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