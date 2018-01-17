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Biyologlar Derneği'nden yabani nergis uyarısı

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Biyologlar Derneği'nden yabani nergis uyarısı
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 Biyologlar Derneği, Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi ile koruma altında olan yabani nergislerin, yol kenarlarında ve market tezgahlarında satıldığını belirterek, bu konuda polisi ve Çevre Koruma Dairesi’ni göreve çağırdı.

Dernek Medya Sekreteri Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi’ne göre  nergis bitkisinin toplanması ve satılması yasak  bitkiler arasında olduğunu hatırlattı.

Çevre Yasası uyarınca bu bitkilerin toplanması ve satışının cezasının “asgari ücretin iki katı” olduğunu , bu suçla para cezası tebliğ etme görevinin yasa tarafından açıkça polis ve Çevre Koruma Dairesi yetkililerine verildiğini anlatan Sarpten, nergislerin yok olma tehlikesine dikkat çekti.

Sarpten,  çiçeklerin toplanmasıyla yeni tohum oluşumunun  engellendiğini ve mevcut soğanlarla çok sınırlı bir üretim gerçekleştiğini belirtti..

Sarpten, vatandaşların yabani nergislerden  satın almayarak suça ortak  olunmaması  çağrısında bulunarak, satanların polise veya ALO 123 Çevre Hattı’na ihbar edilmesini istedi.

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