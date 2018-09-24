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Bisikletli, Süslü Kadınlar Lefkoşa sokaklarını renklendirdi

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Bisikletli, Süslü Kadınlar Lefkoşa sokaklarını renklendirdi
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Bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle ve “Egzoz kokusuna karşı yasemin kokusu yolları sarsın” sloganıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, dün öğleden sonra Türkiye’yle eş zamanlı olarak başkent Lefkoşa’da da yapıldı. 
İlki İzmir’de 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen ve gönüllü kadınların farkındalık yaratmayı amaçladığı “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun altıncısı Türkiye’deki 60 civarındaki şehirde düzenlenirken, KKTC’de ise üçüncüsü gerçekleşti.
Yüzlerce kadın, etkinlik için dün saat 17.00’de renkli giysileri ve takıları ve süsledikleri bisikletleriyle Lefkoşa Türk Lisesi avlusunda buluştu.
Organizasyon adına Nibel Tektan ve Cansın Emre’nin konuşmalarının ardından saat 17.30’da başlayan tur çerçevesinde Dereboyu güzergahı izlenerek yine okul avlusuna dönüldü. Yol boyunca “Arabadan in, bisiklete bin” sloganı atıldı, şarkılar söylendi.
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen etkinliğe Halkın Partisi Milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Gülşah Sanver Manavoğlu da katıldı.

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