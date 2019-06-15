Bisiklet yolundan demirler geçiyor!

Lefkoşa Yenişehir’deki bisiklet yoluna inşaat demirleri bırakıldı. Vatandaşlar, duruma isyan ederek “Memleket sahipsiz, kimse kural tanımıyor” dedi

Lefkoşa Yenişehir bölgesinde bulunan bisiklet yolu, inşaat demirlerini bisiklet yoluna atan vatandaş tarafından gasp edildi.

Haber Kıbrıs WhatsApp İhbar Hattı’na ulaştırılan fotoğraflar bisiklet yoluna inşaat demirlerinin konulduğunu ve bir bisikletlinin yolu kullanamayacağını gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, duruma isyan ederek “Bisikletliye verilen saygı bu mu? Memleket sahipsiz, kimse kural tanımıyor” dedi.

Bisiklet yollarının ülkemizde değer görmediğini savunan vatandaşlar, “Yollar yapılıyor ama vatandaşlar saygı göstermiyor” dedi. Vatandaş durumu bir an önce Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin müdahale edilmesi gerektiğini savundu.