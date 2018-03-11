“Birlikte çalışmaya hazırız”

Meclis Başkanı Uluçay’ı ziyaret eden YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel, daha ileri seviyelere ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, dün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti’ni kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel, aynı gemide kürek çektiklerine vurgu yaparak, “Hayırlı olsun ve enerjiniz hiç bitmesin” dedi.

Üniversite hızla gelişirken, kendilerini aslında ülkede geminin kürek çeken bir motoru olarak gördüklerini ifade eden Günsel, daha ileri seviyelere ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Meclis’in yeni dönemde uğraş vereceği birçok konu olduğuna dikkat çekti ve bu konuları herekete geçirmek için ilk günden itibaren çalıştıklarını vurguladı.

Uluçay, ülkenin daha iyi yerlere gitmesi için bugüne kadar katkı yapan Üniversitenin bundan sonra da aynı kararlılıkla katkıyı sürdüreceğine inanç belirterek, “Aynı gemide gidiyoruz ancak bu geminin süratini biraz arttırmamız gerekiyor” dedi.