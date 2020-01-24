Biri ithal, iki yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerin kapsayan analizlerde, ithal ürünlerin birinde, yerli ürünlerin ise 2 tanesinde limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin birinde, yerli ürünlerin ise 2 tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerin kapsayan analizlerde, ithal 17 üründen 16’sı temiz çıkarken, Nuri Ersoy Ltd.’in getirdiği cennet meyvesi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Yerli 20 ürünün 18 tanesi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Alsancak köyü sakinlerinden Caner Safel’e ait pazı tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imha edildi. Aydınköy sakinlerinden Taner Turhan’a ait domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 24 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 United Grain İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz 2 Tük İthal Koyun Süt Yemi Temiz 3 Tük İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz 4 Tük İthal Sığır süt 16 Yemi Temiz 5 Tük İthal Sığır Besi 16 Yemi Temiz 6 Gökal Hay. Ve Tar.İşl. Ltd. İthal Mısır Slajı Temiz 7 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Mısır Slajı Temiz 8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi İmha 9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 11 ORC Foods İthal Elma Stk Temiz 12 ORC Foods İthal Armut S.Maria Temiz 13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 15 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 17 ORC Foods İthal Elma Golden Temiz 18 Muhittin Toprak Mağusa Kabak Temiz 19 Ümmü Deniz Mağusa Salatalık Temiz 20 Mustafa Gürler Mağusa Kapya Biber Temiz 21 Sinan Serin Mağusa Marul Temiz 22 Sıdıka Serinay Yeniboğaziçi Kereviz Temiz 23 Tanur Babacanlı Tatlısu Brokoli Temiz 24 Tanur Babacanlı Tatlısu Salatalık Temiz 25 Tanur Babacanlı Tatlısu Karnabahar Temiz 26 Abdullah Özdilek Tatlısu Dolmalık Biber Temiz 27 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz 28 Caner Safel (Arazi 1) Alsancak Pazı İmha 29 Caner Safel Alsancak Çarli Biber Temiz 30 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz 31 Hüseyin Mehti Alsancak Sivri Biber Temiz 32 Bayram Özkan Güzelyurt Mandarin Temiz 33 Hikmet Topaloğlu Aydınköy Çeri Domates Temiz 34 Hikmet Topaloğlu Aydınköy Kapya Biber Temiz 35 Hikmet Topaloğlu Aydınköy Sivri Biber Temiz 36 Taner Turhan Aydınköy Domates Limit Üstü 37 Caner Safel (Arazi 2) Alsancak Pazı Temiz