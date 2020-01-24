Biri ithal, iki yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin birinde, yerli ürünlerin ise 2 tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerin kapsayan analizlerde, ithal 17 üründen 16’sı temiz çıkarken, Nuri Ersoy Ltd.’in getirdiği cennet meyvesi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.
Yerli 20 ürünün 18 tanesi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Alsancak köyü sakinlerinden Caner Safel’e ait pazı tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imha edildi. Aydınköy sakinlerinden Taner Turhan’a ait domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
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24 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
United Grain
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
Tük
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
3
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
4
|
Tük
|
İthal
|
Sığır süt 16 Yemi
|
Temiz
|
5
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Besi 16 Yemi
|
Temiz
|
6
|
Gökal Hay. Ve Tar.İşl. Ltd.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
7
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
İmha
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
11
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
12
|
ORC Foods
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
14
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
15
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
17
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
18
|
Muhittin Toprak
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
19
|
Ümmü Deniz
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
20
|
Mustafa Gürler
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
21
|
Sinan Serin
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
22
|
Sıdıka Serinay
|
Yeniboğaziçi
|
Kereviz
|
Temiz
|
23
|
Tanur Babacanlı
|
Tatlısu
|
Brokoli
|
Temiz
|
24
|
Tanur Babacanlı
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
25
|
Tanur Babacanlı
|
Tatlısu
|
Karnabahar
|
Temiz
|
26
|
Abdullah Özdilek
|
Tatlısu
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
27
|
Abdullah Özdilek
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
28
|
Caner Safel (Arazi 1)
|
Alsancak
|
Pazı
|
İmha
|
29
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
30
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Maydanoz
|
Temiz
|
31
|
Hüseyin Mehti
|
Alsancak
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
32
|
Bayram Özkan
|
Güzelyurt
|
Mandarin
|
Temiz
|
33
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
34
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
35
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
36
|
Taner Turhan
|
Aydınköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
37
|
Caner Safel (Arazi 2)
|
Alsancak
|
Pazı
|
Temiz