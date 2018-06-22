Biri ithal, dördü yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün 1’inde, 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi, 14-21 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretimlerdeki gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesiyle değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden ayçiçeği küspesi, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kayısı çeşitleri, kiraz, arpa, çeri domates, beyaz üzüm, kök kerevizden oluşan 18 numuneden 17'si temiz çıkarken sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden marul, biber çeşitleri, maydanoz, patlıcan, roka, acur, kereviz, semizotu, kavun, böğrülce, patates, molehiya, domates, kabaktan oluşan 29 numuneden de 25'inin temiz 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.

KALINTI SAPTANAN İTHAL ÇERİ DOMATES VE YERLİ MOLEHİYA KEREVİZ İMHA EDİLDİ

İthal ürünlerden Kemal Palamut'a ait çeri domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edildi.

Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiya ve Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Söz konusu ürünün gelecek hafta yeniden analiz edileceği belirtildi.

RUHSATSIZ İLAÇ KULLANILAN MAYDANOZLAR DA İMHA EDİLDİ

Aydınköy'de İzzet Kızıltoprak'a ait maydanoz, yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edildi.

Yine aynı üreticiye ait 2. parsel maydanoz ise aynı nedenden dolayı imha edildi.

Geçen haftaki analizde limit üstü kalıntı bulunan Çayönü'nde Hasan Beşerler'e ait domatesin hasat durdurma işleminin de ikinci analizde ürünün temiz çıkması nedeniyle kaldırıldığı ve hasada izin verildiği açıklandı.

Tarım Dairesi 14-21 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları

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1 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı

2 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk)

3 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden)

4 SVS Tic. Şti. LTD İthal Armut (Deveci)

5 SVS Tic. Şti. LTD İthal Armut (Santa Maria)

6 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı

7 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz

8 Erkan Gök İthal Kiraz

9 Nazım Öncen Yeşilyurt Molehiya Limit Üstü

10 Selgün Ticaret İthal Armut

11 Selgün Ticaret İthal Kök kereviz

12 TÜK İthal Arpa

13 Ahmet Kayım Ozanköy Marul

14 Ahmet Kayım Ozanköy Dolmalık Biber

15 Tarsan Ltd. Çatalköy Dolmalık Biber

16 Tarsan Ltd. Çatalköy Maydanoz

17 Cuma Sokar Güvercinlik Maydanoz

18 Cuma Sokar Güvercinlik Patlıcan

19 Cengiz Mendeli Mağusa Roka

20 Cengiz Mendeli Mağusa Acur

21 Sami Nurdal Doğancı Böğrülce

22 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz Limit Üstü

23 Dilekler Tic. Güzelyurt Patates (İhtacat)

24 Kemal Palamut İthal Çeri Domates Limit Üstü

25 Kemal Palamut İthal Kayısı (Bebeko)

26 Kemal Palamut İthal Kayısı (Şekerpare)

27 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Kereviz Limit Üstü

28 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Marul

29 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Semizotu

30 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Maydanoz

31 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber

32 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Dolmalık Biber

33 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sivri Biber

34 M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi

35 Zehra Bağrışan Çayönü Roka

36 Hasan Beşerler Çayönü Kavun

37 Menteş Sertçe İncirli Böğrülce

38 Hasan Beşerler Çayönü Domates(2.Alım)

39 Kemal Bayur Haspolat Semizotu

40 Kemal Bayur Haspolat Çizgili Patlıcan

41 Kemal Bayur Haspolat Siyah Patlıcan

42 Kemal Bayur Haspolat Biber

43 Kemal Bayur Haspolat Kabak

44 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz(2.Parsel) Limit Üstü

45 SVS Tic. Şti. LTD İthal Beyaz Üzüm

46 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı

47 SVS Tic. Şti. LTD İthal Çeri Domates