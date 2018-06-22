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Biri ithal, dördü yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Biri ithal, dördü yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün 1’inde, 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi, 14-21 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretimlerdeki gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesiyle değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden ayçiçeği küspesi, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kayısı çeşitleri, kiraz, arpa, çeri domates, beyaz üzüm, kök kerevizden oluşan 18 numuneden 17'si temiz çıkarken sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden marul, biber çeşitleri, maydanoz, patlıcan, roka, acur, kereviz, semizotu, kavun, böğrülce, patates, molehiya, domates, kabaktan oluşan 29 numuneden de 25'inin temiz 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.

KALINTI SAPTANAN İTHAL ÇERİ DOMATES VE YERLİ MOLEHİYA KEREVİZ İMHA EDİLDİ

İthal ürünlerden Kemal Palamut'a ait çeri domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edildi.

Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiya ve Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Söz konusu ürünün gelecek hafta yeniden analiz edileceği belirtildi.

RUHSATSIZ İLAÇ KULLANILAN MAYDANOZLAR DA İMHA EDİLDİ

Aydınköy'de İzzet Kızıltoprak'a ait maydanoz, yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edildi.

Yine aynı üreticiye ait 2. parsel maydanoz ise aynı nedenden dolayı imha edildi.

Geçen haftaki analizde limit üstü kalıntı bulunan Çayönü'nde Hasan Beşerler'e ait domatesin hasat durdurma işleminin de ikinci analizde ürünün temiz çıkması nedeniyle kaldırıldığı ve hasada izin verildiği açıklandı.

Tarım Dairesi 14-21 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları

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         1       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Kayısı                                             

         2       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Stk)                                       

         3       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Golden)                                           

         4       SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Armut (Deveci)                                        

         5       SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Armut (Santa Maria)                                         

         6       SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Kayısı                                             

         7       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kiraz                                     

         8       Erkan Gök İthal  Kiraz                                     

         9       Nazım Öncen       Yeşilyurt    Molehiya    Limit Üstü                             

         10     Selgün Ticaret      İthal  Armut                                             

         11     Selgün Ticaret      İthal  Kök kereviz                                              

         12     TÜK İthal  Arpa                                      

         13     Ahmet Kayım      Ozanköy     Marul                                              

         14     Ahmet Kayım      Ozanköy     Dolmalık Biber                                         

         15     Tarsan Ltd. Çatalköy    Dolmalık Biber                                         

         16     Tarsan Ltd. Çatalköy    Maydanoz                                       

         17     Cuma Sokar        Güvercinlik Maydanoz                                       

         18     Cuma Sokar        Güvercinlik Patlıcan                                           

         19     Cengiz Mendeli    Mağusa      Roka                                      

         20     Cengiz Mendeli    Mağusa      Acur                                      

         21     Sami Nurdal        Doğancı      Böğrülce                                         

         22     İzzet Kızıltoprak  Aydınköy   Maydanoz  Limit Üstü                             

         23     Dilekler Tic.         Güzelyurt   Patates (İhtacat)                                       

         24     Kemal Palamut    İthal  Çeri Domates       Limit Üstü                             

         25     Kemal Palamut    İthal  Kayısı (Bebeko)                                       

         26     Kemal Palamut    İthal  Kayısı (Şekerpare)                                             

         27     Osman Çalıcıoğlu          Kuzucuk     Kereviz       Limit Üstü                             

         28     Osman Çalıcıoğlu          Kuzucuk     Marul                                              

         29     Hüseyin Çalıcıoğlu        Kuzucuk     Semizotu                                         

         30     Hüseyin Çalıcıoğlu        Kuzucuk     Maydanoz                                       

         31     Hüseyin Çalıcıoğlu        Kuzucuk     Kapya Biber                                             

         32     Hüseyin Çalıcıoğlu        Kuzucuk     Dolmalık Biber                                         

         33     Hüseyin Çalıcıoğlu        Kuzucuk     Sivri Biber                                      

         34     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Ayçiçek Küsbesi                                       

         35     Zehra Bağrışan    Çayönü      Roka                                      

         36     Hasan Beşerler    Çayönü      Kavun                                             

         37     Menteş Sertçe      İncirli          Böğrülce                                         

         38     Hasan Beşerler    Çayönü      Domates(2.Alım)                                      

         39     Kemal Bayur       Haspolat    Semizotu                                         

         40     Kemal Bayur       Haspolat    Çizgili Patlıcan                                         

         41     Kemal Bayur       Haspolat    Siyah Patlıcan                                          

         42     Kemal Bayur       Haspolat    Biber                                     

         43     Kemal Bayur       Haspolat    Kabak                                             

         44     İzzet Kızıltoprak  Aydınköy   Maydanoz(2.Parsel)      Limit Üstü                             

         45     SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Beyaz Üzüm                                             

         46     SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Kayısı                                             

         47     SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Çeri Domates                                  

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