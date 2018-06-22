Biri ithal, dördü yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün 1’inde, 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi, 14-21 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretimlerdeki gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesiyle değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden ayçiçeği küspesi, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kayısı çeşitleri, kiraz, arpa, çeri domates, beyaz üzüm, kök kerevizden oluşan 18 numuneden 17'si temiz çıkarken sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yerli ürünlerden marul, biber çeşitleri, maydanoz, patlıcan, roka, acur, kereviz, semizotu, kavun, böğrülce, patates, molehiya, domates, kabaktan oluşan 29 numuneden de 25'inin temiz 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.
KALINTI SAPTANAN İTHAL ÇERİ DOMATES VE YERLİ MOLEHİYA KEREVİZ İMHA EDİLDİ
İthal ürünlerden Kemal Palamut'a ait çeri domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edildi.
Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiya ve Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Söz konusu ürünün gelecek hafta yeniden analiz edileceği belirtildi.
RUHSATSIZ İLAÇ KULLANILAN MAYDANOZLAR DA İMHA EDİLDİ
Aydınköy'de İzzet Kızıltoprak'a ait maydanoz, yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edildi.
Yine aynı üreticiye ait 2. parsel maydanoz ise aynı nedenden dolayı imha edildi.
Geçen haftaki analizde limit üstü kalıntı bulunan Çayönü'nde Hasan Beşerler'e ait domatesin hasat durdurma işleminin de ikinci analizde ürünün temiz çıkması nedeniyle kaldırıldığı ve hasada izin verildiği açıklandı.
Tarım Dairesi 14-21 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları
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1 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı
2 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk)
3 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden)
4 SVS Tic. Şti. LTD İthal Armut (Deveci)
5 SVS Tic. Şti. LTD İthal Armut (Santa Maria)
6 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı
7 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz
8 Erkan Gök İthal Kiraz
9 Nazım Öncen Yeşilyurt Molehiya Limit Üstü
10 Selgün Ticaret İthal Armut
11 Selgün Ticaret İthal Kök kereviz
12 TÜK İthal Arpa
13 Ahmet Kayım Ozanköy Marul
14 Ahmet Kayım Ozanköy Dolmalık Biber
15 Tarsan Ltd. Çatalköy Dolmalık Biber
16 Tarsan Ltd. Çatalköy Maydanoz
17 Cuma Sokar Güvercinlik Maydanoz
18 Cuma Sokar Güvercinlik Patlıcan
19 Cengiz Mendeli Mağusa Roka
20 Cengiz Mendeli Mağusa Acur
21 Sami Nurdal Doğancı Böğrülce
22 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz Limit Üstü
23 Dilekler Tic. Güzelyurt Patates (İhtacat)
24 Kemal Palamut İthal Çeri Domates Limit Üstü
25 Kemal Palamut İthal Kayısı (Bebeko)
26 Kemal Palamut İthal Kayısı (Şekerpare)
27 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Kereviz Limit Üstü
28 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Marul
29 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Semizotu
30 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Maydanoz
31 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber
32 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Dolmalık Biber
33 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sivri Biber
34 M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi
35 Zehra Bağrışan Çayönü Roka
36 Hasan Beşerler Çayönü Kavun
37 Menteş Sertçe İncirli Böğrülce
38 Hasan Beşerler Çayönü Domates(2.Alım)
39 Kemal Bayur Haspolat Semizotu
40 Kemal Bayur Haspolat Çizgili Patlıcan
41 Kemal Bayur Haspolat Siyah Patlıcan
42 Kemal Bayur Haspolat Biber
43 Kemal Bayur Haspolat Kabak
44 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz(2.Parsel) Limit Üstü
45 SVS Tic. Şti. LTD İthal Beyaz Üzüm
46 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı
47 SVS Tic. Şti. LTD İthal Çeri Domates