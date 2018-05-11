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Biri ithal beş yerli üründe limit üstü kalıntı

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Biri ithal beş yerli üründe limit üstü kalıntı
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Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, ithal elmada ve yerli üretim üzüm, patlıcan, domates, sivri biber ve maydanozda limit üstü kalıntı belirlendi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 4-10 Mayıs döneminde ithal armut, kiraz, buğday, elma, biber, çilek, ayçiçeği küspesi, soya küspesi, domates, nar, arpa ve mısır tohumu posasından alınan 28 numunenin 1’inde limit üstü kalıntı bulundu. Limit üstü çıkan Bekir Cura'ya ait Elma (Golden)  imha edildi.

Yerli ürünlerden kereviz, böğrülce, karpuz, biber, semizotu, maydanoz, lahana, üzüm, salatalık, domates, fasülye, patlıcan, kavun, havuç, marul ve soğan olmak üzere 35 numuneden 5’inde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tatlısu 'da Selvi Ateş’in üzüm bahçesi, Alsancak'ta Caner Safel’in patlıcan bahçesi, Gazimağusa'da Osman Şeker’in domates bahçesinden hasat, analiz sonucu limit üstü çıkmasından dolayı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Alsancak'tan Hüseyin Muti'ye ait sivri biber numunesi limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı, bahçedeki ürün imha edildi. 
Yeşilköy'den İbrahim Altıntaş'a ait maydanozun da limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı imha edileceği kaydedildi.

Devlet Laboratuvar’ında yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

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