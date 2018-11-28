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Biri ağır üç kişi yaralı

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İnönü kavşağında dikkatsizce ana yola çıkan araç, kazaya neden oldu. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı

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Biri ağır üç kişi yaralı
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Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında, biri ağır üç kişi yaralandı.
Kaza, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde yaşandı.
Kaza, 27 yaşındaki Hasan Anıt yönetimindeki RF 329 plakalı araç, İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşakta durmadan karşıya Kurudere istikametine geçiyorken; o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 47 yaşındaki Murat Alparslan yönetimindeki MD 266 plakalı aracın önünü kesmesi ve araçların çarpışmasıyla gerçekleşti.
Kaza sonucu ağır yaralanan RF 329 plakalı araç sürücüsü Hasan Anıt,  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken; kazada hafif yaralanan MD 266 plakalı araç sürücüsü Murat Alpaslan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Reşat Kahraman Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı

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