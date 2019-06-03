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Biri ağır dört kişi yaralandı

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda önceki gece yarısı meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

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Biri ağır dört kişi yaralandı
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu önceki gece saat 24.00 sıralarında meydana gelen kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Turunçlu Kavşağı ile İnönü kavşağı arasında bulunan Borusan Ormanı önlerinde, 25 yaşındaki Anas Usman’ın, yönetimindeki ZND 109 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp, akasya ağaçlarına çarpması ve takla atması sonucu meydana geldi. 
Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Muhammad Mubarak Munır, 22 yaşındaki Ahmad Adamu Muhammad ve 26 yaşındaki Nurudden Abdullahi Muktar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavilerinden sonra taburcu edildi. 
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.  

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