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Birgen’e polis töreniyle veda

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Emekli Polis Müdürü 93 yaşındaki Mehmet Birgen, polis töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Birgen’e polis töreniyle veda

Emekli Polis Müdürü 93 yaşındaki Mehmet Birgen dün son yolculuğuna uğurlandı.

Birgen dün Lefkoşa Kabristanlığında Polis tarafından düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mehmet Birgen, 1926 yılında Limasol'un Akrunda köyünde dünyaya geldi.

1 Temmuz 1948 yılında polis teşkilatına polis memuru olarak katılan Mehmet Birgen, 1986 yılında Polis Müdürü rütbesinden emekli oldu.

Polis Teşkilatının çeşitli birimlerinde başarı ile görev yapan Birgen, toplam 38 yılı fiili hizmetinin ardından 1986 yılında yaş haddi nedeniyle emekli oldu.

İki çocuk babası olan Birgen önceki sabah yaşamını yitirmişti.

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