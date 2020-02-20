Birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de, yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Girne Barış Parkı civarına, Mete Adanır ile Salih Miroğlu caddelerinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yarın Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.