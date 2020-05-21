Birçok sektör iş başı yaptı

Plajlar, büfeler, restoran, kafe, pastaneler, barlar, köy kahveleri, internet kafeler kuaför, berber salonları ve güzellik salonları bugün itibarıyla hizmete girdi

Korona virüs önlemleri çerçevesinde hizmetlerine ara veren birçok sektör dün iş başı yaptı.

Gece sokağa çıkma yasağının saatleri de dün itibarıyla kısaldı. Buna göre, gece sokağa çıkma yasağı artık gece yarısı 00.00’de başlayacak, sabah 06.00’da bitecek.

Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan KKTC’de dün itibarıyla plajlar, büfeler, restoran, kafe, pastaneler, barlar, köy kahveleri, internet kafeler açıldı. Kuaför, berber salonları ve güzellik salonları da bugün itibarıyla hizmete girdi. Çocuk parkları ise Cumartesi günü açılacak.

Spor salonları da Ramazan Bayramı ertesine denk gelen 27 Mayıs Çarşamba günü açılacak

Toplu ibadet yasağı bayram namazının da kılınacağı Pazar günü kalkacak. Oteller, casinolar, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür- sanat etkinlikleri de 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Kreşler de 1 Haziran itibarı ile hizmet vermeye başlayacak, bire bir özel eğitim dersleri pazartesi itibarıyla yapılmaya başlandı.

Şartlar iyi devam ederse, 1 Temmuz itibarıyla düğün salonları da açılabilecek.

BERBERLERE SAKAL TRAŞI SERBEST

Öte yandan Covid19 önlemleri nedeniyle iki ayı aşkın bir süredir kapalı tutulan kuaför, berber ve güzellik salonları dün yeniden açıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası sosyal medyadan yaptığı duyuruda Bakanlar Kurulu kararının 9’uncu maddesinde değişikliğe gidildiğini yapılan bu değişikliğe göre, dün itibarıyla açılan berber salonlarında sakal traşı da yapılabileceği belirtildi

KKTC’de ilk korona virüs vakası 10 Mart’ta Alman bir turistte saptanmıştı. Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart itibarıyla yürürlüğe koyduğu tedbirler yaklaşık iki buçuk ayın sonunda kademeli olarak kaldırılıyor.

Ülkede 4 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisi tatil için ülkeye gelen Alman turistlerdi. Ülkede son 32 gündür pozitif vakaya rastlanmadı.

