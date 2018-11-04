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Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi var

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Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi var
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Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa ve İskele ilçesine bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. 
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise Çatalköy’de elektik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre İskele ilçesinde Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar bölgesine yarın 11.00-15.00 arasında, dört saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek. 
Gazimağusa ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle: 
“Sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Vadili, Nergisli, Akdoğan, Türkmenköy ve Beyarmudu Köyleri, Akdoğan – Yiğitler Yolu üzerindeki yerleşim yerleri ile Geçitkalae Havaalanı ve bu bölgelerdeki tesis ve su motorları, 
Sabah 11.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Küçük Erenköy, Tatlısu, Mallıdağ, Çınarlı, Ergenekon, Tirmen, Yamaçköy, Çamlıca, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, İnönü, Geçitkale, Sütlüce, Gönendere, Pınarlı, Ulukışla ve Aslanköy ile bu bölgelerdeki tesisler ve su motorları.”
ÇATALKÖY’DE YARIN İKİ SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Girne Çatalköy’e yarın iki saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek. 
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle sabah 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Çatalköy’de Şehit Çocuğu Arsaları güney bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

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