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Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Haspolat Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. 
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, çalışma sırasında Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı,  Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü , Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat , Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle de saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Haspolat Meslek Lisesi civarı ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümünün elektrik enerjisi de kesik olacak. 

Öte yandan Kalkanı bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 10:00 ile 11:00 arasında Kalkanlı ve civarı, tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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