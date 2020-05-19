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"Birbirimize kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız”

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Bu yıl yaşadığımız olaylar nedeni ile içimiz buruk. Her ne yaşıyorsak yine elbirliği içerisinde birbirimizle kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız” dedi

"Birbirimize kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız”

 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve “Bu yıl yaşadığımız olaylar nedeni ile içimiz buruk. Her ne yaşıyorsak yine elbirliği içerisinde birbirimizle kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız” dedi.

Bakan Üstel, mesajında, Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk İstiklal Harbini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının ve öncülüğünde Anadolu halkının gösterdiği mücadele destanının, kuşkusuz Türk ulusu için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Üstel, şöyle devam etti:

“Gençlerimiz ülkemiz ve milletimizin geleceğidir. Bu kutsal emaneti korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, gençlerin en başta gelen görev ve sorumluluğu arasındadır. 

Geleceğin teminatı olan gençlerimize çok anlamlı bir miras bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve özlemle anarken, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”

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