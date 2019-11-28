Bir yıl sonra nüfusu bileceğiz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir yıl sonra nüfusu kesin bilebileceklerini söyledi ve “Normal nüfus sayımı her yerde 10 yılda bir yapılıyor. Ülke hala bu sınırlar içinde” dedi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti. İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimleri merkezi hükümete bağlama noktasında olmadıklarını ancak 28 belediyenin 20’sinin durumunun çok kötü olduğunu, bu nedenle de reformun zorunlu olduğunu kaydetti.

Belediyelerin merkezden aldığı katkı olmasa gelir elde edebilecekleri faaliyetlerinin olmadığına işaret eden Baybars, reform kapsamında belediyelerin gelirlerinin arttırılması ve hizmet verecek yapıya gelmeleri açısından sayılarının azaltılmasını savunduklarını kaydetti.

Reform kapsamında yapmayı istedikleriyle ilgili bilgi veren Baybars, 2020’de yerel yönetimleri yasaya ve birime kavuşturmayı istediklerini ve Sayıştay üzerinden bağımsız denetçilerin kontrolünde olmalarının amaçları arasında bulunduğunu söyledi. Baybars, yerel yönetimlerin bu reformlara sıcak bakmadığını dile getirerek, bunun da reform konusunda adım atmayı zorlaştırdığını kaydetti.

Baybars, veriye dayalı planlamanın önemine değinerek, doğan ve ölen nüfusun bilinmemesinden kaynaklanan bilinmezlik olduğunu, bunun da en temelde belediye ve kaymakamlığa bildirim zorunluluğu bulunmamasından kaynaklandığını belirtti.

Ayşegül Baybars, her ölen için gidilen ortak yerin belediye olduğunu ancak belediyelerin bunu bakanlığa bildirme zorunluluğu olmadığına işaret etti.

Yabancı nüfus bilgisine öğrencilerle başladıklarını, ikamet ve vize tüzüğünü yenileme çalışmasıyla devam ettiklerini anlatan Baybars, tüzükle ilgili yapılan çalışmalar ve öngörülen uygulamalarla ilgili bilgi vererek, 1 yıl sonra nüfusu kesin ve net bilebileceklerini söyledi. Baybars, bu tüzüğün çalışanları kayıt altına da alabileceğini, getirilen ilave kolaylıkların da kayıt zorunluluğuna bir engel teşkil etmediğini kaydetti.

Normal nüfus sayımının her yerde 10 yıl civarında yapıldığını ve ülkenin hala bu sınırlar içinde olduğunu ifade eden Baybars, adres kayıt sisteminin tamamlanmasıyla nüfus sayımı konusunda DPÖ’ye yardım edebileceklerini belirtti.

Yurttaşlık verilmesinin İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmadığını vurgulayan Baybars, bu konuda yanlış bir algılama olduğunu; yasa tasarısının tamamlandığını ancak meclise gönderecek olanın kendileri olmadığını söyledi.

Baybars, Yurttaşlık Yasa Tasarısı’yla ilgili önceki hükümet döneminde adımlar attıklarını ancak geçirmeyi başaramadıklarını dile getirdi. Baybars, istisnai vatandaşlığın kriterlere bağlı olması için tüzükte çalışma yapıldığını ancak kendisinin bu yetkinin meclise devredilmesini uygun bulmadığını kaydetti.

İmar Planı’nda aksatma olmaması için emirname çıkarıldığını, 150 civarında paydaşın hemfikir olup, bir plan çıkarmanın mümkün olamayacağını ve söyleneceklerin bitmemesinin doğal olduğunu anlatan Baybars, paydaşları ayrı ayrı sunumlarla katılımcılığı hat safhaya taşıdıklarına inandığını söyledi.

Plan ekibini ve bakanlığı töhmet altında bırakan açıklamalar yapıldığına işaret eden Baybars, imar gelişme sınırları içinde altyapısı olmayan yerlere imar izni verilmeyeceğini sürekli tekrarlamalarına rağmen ilgili belediyelerin bu konuda hala tedirginlik yaşamasını anlayamadıklarını kaydetti.