Bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 1 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 ithal ürünün 16’sı, 19 yerli ürünün 18’i temiz çıktı.
Gaziveren sakinlerinden İsmail Toksoy’a ait bamyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
19 Haziran 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
2 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme Yemi Temiz
3 TÜK İthal Sığır Süt Standart Temiz
4 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
5 Nej Grain Ltd. İthal Kepek(Yemlik) Temiz
6 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
15 Meraltan Ltd. İthal Kiraz Temiz
16 S. Hançerli İthal Pirinç Temiz
17 Rüstem Portakalcı Bostancı Karnabahar Temiz
18 Rüstem Portakalcı Bostancı Mor Sarma Temiz
19 Rüstem Portakalcı Bostancı Beyaz Sarma Temiz
20 Hüsnü Mercan Gaziveren Bamya Temiz
21 Ufuk Potak Mağusa Kapya Biber Temiz
22 Ufuk Potak Mağusa Semizotu Temiz
23 Osman Şeker Mağusa Salatalık Temiz
24 Murat Dağtekin Mağusa Salatalık Temiz
25 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz
26 Aytaç Yeğen Akova Böğrülce Temiz
27 Cahit Vudalı Yıldırım Böğrülce Temiz
28 Cahit Vudalı Yıldırım Salatalık Temiz
29 Cahit Vudalı Yıldırım Domates Temiz
30 Hüseyin Tanrıöver Gaziveren Bamya Temiz
31 Reşit Akdeniz Gaziveren Bamya Temiz
32 İsmail Toksoy Gaziveren Bamya İmha
33 Tar-San Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz
34 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz
35 Ahmet Uzun Ozanköy Salatalık Temiz