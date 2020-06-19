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Bir yerli üründe limit üstü kalıntı

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Bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 1 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 ithal ürünün 16’sı, 19 yerli ürünün 18’i temiz çıktı.
Gaziveren sakinlerinden İsmail Toksoy’a ait bamyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

19 Haziran 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                    

                İsim      

Yerli/ithal

Ürün     Analiz Sonucu

1             TÜK       İthal       Koyun Süt Yemi                 Temiz

2             TÜK       İthal       Sığır Besi Geliştirme Yemi  Temiz

3             TÜK       İthal       Sığır Süt Standart               Temiz

4             Nej Grain Ltd.    İthal       Ayçiçek Küsbesi     Temiz

5             Nej Grain Ltd.    İthal       Kepek(Yemlik)        Temiz

6             TÜK       İthal       Sığır Süt 19 Yemi               Temiz

7             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk                 Temiz

8             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kiraz                       Temiz

9             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Lolorosso               Temiz

10           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kayısı                      Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kiraz      Temiz

15           Meraltan Ltd.     İthal       Kiraz      Temiz

16           S. Hançerli           İthal       Pirinç     Temiz

17           Rüstem Portakalcı           Bostancı              Karnabahar        Temiz

18           Rüstem Portakalcı           Bostancı              Mor Sarma         Temiz

19           Rüstem Portakalcı           Bostancı              Beyaz Sarma      Temiz

20           Hüsnü Mercan  Gaziveren           Bamya  Temiz

21           Ufuk Potak         Mağusa Kapya Biber     Temiz

22           Ufuk Potak         Mağusa Semizotu          Temiz

23           Osman Şeker     Mağusa Salatalık           Temiz

24           Murat Dağtekin Mağusa Salatalık             Temiz

25           Mehmet Sepetçi    Mağusa Domates        Temiz

26           Aytaç Yeğen       Akova   Böğrülce            Temiz

27           Cahit Vudalı        Yıldırım Böğrülce            Temiz

28           Cahit Vudalı        Yıldırım Salatalık             Temiz

29           Cahit Vudalı        Yıldırım Domates            Temiz

30           Hüseyin Tanrıöver  Gaziveren      Bamya  Temiz

31           Reşit Akdeniz    Gaziveren           Bamya  Temiz

32           İsmail Toksoy     Gaziveren           Bamya  İmha

33           Tar-San Ltd.        Çatalköy              Patlıcan                Temiz

34           Serpil Bayur        Ozanköy              Domates             Temiz

35           Ahmet Uzun      Ozanköy              Salatalık               Temiz

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