Bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 1 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 ithal ürünün 16’sı, 19 yerli ürünün 18’i temiz çıktı.

Gaziveren sakinlerinden İsmail Toksoy’a ait bamyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

19 Haziran 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

2 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme Yemi Temiz

3 TÜK İthal Sığır Süt Standart Temiz

4 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

5 Nej Grain Ltd. İthal Kepek(Yemlik) Temiz

6 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz

7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

15 Meraltan Ltd. İthal Kiraz Temiz

16 S. Hançerli İthal Pirinç Temiz

17 Rüstem Portakalcı Bostancı Karnabahar Temiz

18 Rüstem Portakalcı Bostancı Mor Sarma Temiz

19 Rüstem Portakalcı Bostancı Beyaz Sarma Temiz

20 Hüsnü Mercan Gaziveren Bamya Temiz

21 Ufuk Potak Mağusa Kapya Biber Temiz

22 Ufuk Potak Mağusa Semizotu Temiz

23 Osman Şeker Mağusa Salatalık Temiz

24 Murat Dağtekin Mağusa Salatalık Temiz

25 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz

26 Aytaç Yeğen Akova Böğrülce Temiz

27 Cahit Vudalı Yıldırım Böğrülce Temiz

28 Cahit Vudalı Yıldırım Salatalık Temiz

29 Cahit Vudalı Yıldırım Domates Temiz

30 Hüseyin Tanrıöver Gaziveren Bamya Temiz

31 Reşit Akdeniz Gaziveren Bamya Temiz

32 İsmail Toksoy Gaziveren Bamya İmha

33 Tar-San Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz

34 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz

35 Ahmet Uzun Ozanköy Salatalık Temiz