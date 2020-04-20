Bir yeni vaka daha

KKTC’de dün 337 test yapıldı, toplam 1 pozitif vakaya rastlandı, üç hasta taburcu edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Bakan Pilli, dün 337 test yapıldığını toplam 1 pozitif vakaya rastlandığını belirterek üç hastanın da taburcu edildiğini söyledi.

Düne kadar 6 bin 166 test yapıldığını ve ülkede 109 koronavirüsü vakası tesbit edildiğini ifade eden Bakan Pilli, düne kadar 84 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 21 kişinin tedavilerinin ise sürdüğünü açıkladı.

Bakan Pili koronavirüs vakasından düne kadar dört kişi öldüğünü de anımsatarak, yoğun bakımda herhangi bir hastanın bulunmadığına dikkati çekti.

Dünkü pozitif vakanın 30 yaşında erkek olduğunu ve Mağusa bölgesinde olduğunu ifade eden Bakan Pilli, dünkü vakanın kaynağının henüz belli olmadığını dün akşam çıkacak sonuçların konuyu netleştireceğini ifade etti.

Bakan Pilli, 10 solunum cihazının da dün ülkeye geldiğini anımsattı.

Londra’dan gelip Güzelyurt’taki yurtlara yerleştirilen kişilere dün testler yapıldığını sonuçların henüz çıkmadığını da kaydeden Bakan Pilli, herkese evde kalmaya çağırdı.