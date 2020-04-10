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Bir yeni vaka daha çıktı

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Korona virüs, Lefke’ye de sıçradı. Lefke’de ilk kez bir korona virüs vakası görüldü, ülkede toplam vaka sayısı 96'ya yükseldi

Bir yeni vaka daha çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta bir koronavirüs vakası daha görüldü, toplam vaka sayısı 96'ya yükseldi.

KKTC'deki koronavirüs vakalarında dünkü veriler açıklandı. Dün 191 test yapıldı, Lefke'de 1 pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 96'ya yükseldi. 1'i yoğun bakımda olmak üzere 49 hastanın tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, dün yapılan 191 koronavirüs testinden bir pozitif vaka çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 96'ya yükseldiğini açıkladı.

Düne kadar yapılan test sayısı 3 bin 615'e yükselirken, 44 hasta iyileşip taburcu oldu. Halen 1'i yoğun bakımda olmak üzere 49 hasta var.

Yurt dışından gelen 950 kişi ise devletin gözetimi altında tutuluyor.

İlk koronavirüs vakasının 9 Mart'ta görüldüğü KKTC'de bugüne kadar 2'si Alman turist 1'i KKTC'li toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

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