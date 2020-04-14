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Bir yeni ölüm, bir yeni vaka, beş taburcu

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KKTC’de korona virüsten bir hasta daha yaşamını yitirdi. Alsancak’ta ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya, hayatını kaybetti. Dün ayrıca bir yeni vaka daha tespit edildi, beş hasta ise iyileşerek taburcu edildi

Bir yeni ölüm, bir yeni vaka, beş taburcu

 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde covid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Mehmet Uğurkaya, dün hayatını kaybetti. Mehmet Uğurkaya, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 181 test yapıldığını, 1 yeni vaka tespit edildiğini ve yoğun bakımdaki hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören Alsancak Bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti. 

Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, “Merhuma Allah'tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun” dedi.

Son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 4’e yükseldi.

Pilli, pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu belirtti. 

Düne dek 4393 test yapıldığını ifade eden Pilli, vaka sayısınınsa 100’e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, dün 5 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

Son kayıpla birlikte yoğun bakımda yatan hasta kalmadığını aktaran Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısın 34 olduğunu belirtti.

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