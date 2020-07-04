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Bir vaka daha çıktı

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Bakan Pilli, dün yapılan 1280 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti

Bir vaka daha çıktı

 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1280 olduğunu, 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, dün yapılan 1280 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 4’e çıktığını söyledi. Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

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