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Bir Tweetle Başlayan Hikaye

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Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 11 Milyon Fidan Dikilecek

Bir Tweetle Başlayan Hikaye
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım'da 81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikileceğini duyurdu. "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleşecek olan etkinlikte binlerce vatandaş gönüllü olarak fidan dikecek.

  

Türkiye’de özellikle geçtiğimiz yaz doğal ve beşeri nedenlerden kaynaklanan orman yangınlarından yüz binlerce hektarlık ormanlık alan telef olmuştu. Muğla’da, İzmir’de ve daha pek çok yerde gerçekleşen yangınlarda yok olan ormanlarla birlikte ekolojik denge de zarar gördü. Yaşanan yangınlardan sonra, ülkemizin yeniden ağaçlandırılması için pek çok farklı fikir ortaya atılmıştı. Bu fikirlerden biri de bir Twitter kullanıcısının “Ağaç Dikme Bayramı” önerisiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da destek verilen öneri gerçekleşiyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. “Geleceğe nefes” sloganıyla duyurulan bayramın detaylarına birlikte bakalım.

Türkiye’de geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarında yüz binlerce hektarlık ormanlık alan telef oldu

 

Özellikle sosyal medyada çok konuşulan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların telafisine ilişkin fikirler ortaya atıldı

Bu fikirlerden biri de bir Twitter kullanıcısının “Ağaç Dikme Bayramı” önerisiydi

Enes / Granada Co.@thegranadaco

Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı </div> <div id=

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