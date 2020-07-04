Bir TC uyruklu yolcu da daha pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 889 olduğunu, 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 889test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkeye gelen Türkiye uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkede 1 Temmuz’dan bu yana tespit dilen vaka sayısı 5 ’e çıktı.

“Herşeyden önce sağlık” diyen Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. Pilli, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan bu pozitif vakanın ülkeye karantinasız giriş yaptığı ve kimlerle temas ettiği belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.