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Bir tarih daha göçtü

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Kıbrıs’ın sevilen insanlarından, Lefkoşa Genel Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşiresi Türkan Aziz, 101 yaşında hayata gözerini yumdu

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Bir tarih daha göçtü
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Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşire olan Türkan Aziz hayata gözlerini yumdu. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin ilk Müdüresi, Çocuk Esirgeme Kurumu eski başkanı, merhum Kamran Aziz’in ablası Türkan Aziz dün hayatını kaybetti. Türkan Aziz’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Kıbrıs’ın sevilen insanlarından Türkan Aziz, 101 yaşında hayata gözerini yumdu.

Kıbrıslı Türk ilk başhemşire ünvanını taşıyan Türkan Aziz, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde de görev yaptığı yıllarda Kıbrıs Türk halkının mücadelesine aktif katkılarıyla da biliniyordu.

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