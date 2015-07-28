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Bir sonraki liderler görüşmesi 1 Eylül'de yapılacak

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Yaz tatili nedeniyle Ağustos’ta görüşme olmayacak. Bir sonraki liderler görüşmesi 1 Eylül’de yapılacak     Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde...

Bir sonraki liderler görüşmesi 1 Eylül'de yapılacak
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Yaz tatili nedeniyle Ağustos’ta görüşme olmayacak. Bir sonraki liderler görüşmesi 1 Eylül’de yapılacak

 

 

Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde dün sabah bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yapılan görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

 Eide görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, toprak ve mülkiyet konularının masada olduğunu ifade etti.

 

Yaz tatili nedeniyle Ağustos’ta görüşme olmayacağını belirten Eide, bir sonraki liderler görüşmesinin 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

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