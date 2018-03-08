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“Bir simit al, kanser hastalarına sen de yardım et” kampanyası Gazimağusa'da sürdü

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“Bir simit al, kanser hastalarına sen de yardım et” kampanyası Gazimağusa'da sürdü
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 Kanser hastalarının tedavisine destek olmak amacıyla Küçükuncular Grup Direktörü Erdinç Küçükuncular’ın başlattığı “bir simit al, kanser hastalarına sen de yardım et” kampanyası, Lefkoşa ve Girne’nin ardından Gazimağusa’ya taşındı.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kampanyanın Gazimağusa’ya gelmesini sağlayan Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ve Küçükuncular Grup Direktörü Erdinç Küçükuncular birlikte Mağusa Gelişim Akademisi önüne kurulan standı gezerek kampanyaya destek verdi.
Kanser Hastaları Yardım Derneği gönüllülerinin de katıldığı kampanyada sabah saatlerinde başlayan simit satışlarına yoğun ilgi gösterildiği ve 20 bin TL’lik satış yapıldığı açıklandı.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, böylesi bir farkındalık ve destek kampanyası düzenlediği için Küçükuncular Grup Direktörü Erdinç Küçükuncular’a teşekkür etti.
Kanserle mücadelede sıkıntıların olduğunu bildiklerini ve aileleri darmadağın edecek travmalar yaşandığını gördüklerini ifade eden Başkan Arter, hastalıkla mücadelede maddi anlamda sıkıntı yaşanmaması gerektiğini, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini, konunun toplumsal dayanışma gerektirdiğini ifade etti.

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