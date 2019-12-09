Bir santim tarım toprağının 700 yıl zamana ihtiyacı var

Ziraat Mühendisleri Odası uyardı: “Günlük çıkarlar uğruna, geleceği düşünmeden yok edilen tarım toprağının, bir santime kalınlıkta oluşabilmesi için 700 yıl zamana ihtiyaç var”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, medeniyetlerin ve gıda arzının da esas temelini oluşturan toprağın, doğal kaynaklar arasında en önemli kaynaklardan birisi olduğunu vurguladı.

Toprak için en büyük tehditlerden birinin de “erozyon” ya da “kötü kullanım uygulamaları” olduğunu belirten Uluçam şunları kaydetti:

“İnsanoğlu bir ekip, bin aldığı tarım toprakları sayesinde varlığını bugünlere kadar sürdürebildi fakat günlük çıkarlar uğruna, geleceği düşünmeden yok edilen tarım toprağının, bir santime kalınlıkta oluşabilmesi için yaklaşık 700 yıl zamana ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki, toprağı koruyarak yaşanabilir bir gelecek mümkün olacaktır.’’