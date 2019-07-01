"Bir Rus füzesi olabilir"

Olay yerine giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı burada yaptığı ilk açıklamada bölgemizde yaşanan gerilim ve savaştan ülkemizin de nasibini aldığını dile getirerek bulunan cismin bir Rus füzesi olabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte açıklaması

"Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır."