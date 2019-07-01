 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
117 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
164 0
 
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
202 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
73 0
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
14 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
15 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
107 0
banner82

Bir kişi daha hayallerine kavuştu

banner27

banner315
Bir kişi daha hayallerine kavuştu
banner267

Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran 2019 tarihli çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 28 Haziran 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu’nun teslim aldığı bildirildi.

Devlet Piyangosu’nun sıradaki çekilişinin 8 Temmuz’da olduğunu hatırlatan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, devlet piyangosunun nüfusa oranla çıkma olasılığı en yüksek piyango olduğunu hatırlatarak herkese bilet alması konusunda çağrı yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.