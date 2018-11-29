Bir kayıp daha defnedildi

Atalassa Hastanesi’nde bulunduğu sırada 1974’te düşen bomba sebebiyle hayatını kaybeden Osman Mustafa’nın kemikleri ailesine teslim edildi ve ardından defnedildi

“Atalassa Akıl Hastanesi’nde” bulundukları sırada 1974 Barış Harekatı sırasında düşen bir bomba sebebiyle hayatlarını kaybeden ve kemiklerine yakın geçmişte yapılan kazılarla ulaşılan üç Kıbrıslı Türk’ten birinin naaşı önceki gün ailesine teslim edildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, henüz 18 yaşındayken hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Osman Mustafa’nın kemiklerinin önceki Pazartesi günü ailesine teslim edildiğini yazdılar.

Gazete, üç Kıbrıslı Türk’ten diğer ikisinin kimliklerinin ise henüz tespit edilmediğini belirtirken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.

Bu arada Kıbrıslı Türk Osman Mustafa’nın kemikleri ise önceki gün defnedildi. Kayıplarla ilgili araştırmalar yapan Yenidüzen yazarı Sevgül Uludağ, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiserliği tarafından yürütülen kazılarda yedi kişilik toplu mezarda altısı Kıbrıslırum, birisi de Kıbrıslıtürk olmak üzere toplam yedi kişiden geride kalanlar bulunarak tümü de DNA testleri vasıtasıyla kimliklendirilirken, bu testlerde kimliklendirilen Kıbrıslıtürk’ün, hastanede hasta olarak bulunan ve bombardımanda hayatını kaybeden Osman Mustafa olduğu kesinleşti.

Bu süreçte, hastane bombardımanında ölen toplam 32 kişiden üçünün Kıbrıslıtürk olduğu ortaya çıktığı zaman bu konuda çeşitli araştırmalar yapmış ve bombardımanda ölen ve hastane çevresinde toplu mezarlara gömülen bu üç Kıbrıslıtürk’ün ailelerini bulmaya çalışmıştık. Bombardımanda hayatını kaybeden üç Kıbrıslıtürk’ten ikisinin ailesine ulaşarak, DNA örneği vermelerine yardımcı olmuştuk. Üçüncü Kıbrıslıtürk’ün ailesine ise henüz ulaşamadık.

Kıbrıslıtürk yetkililer tarafından resmi Kayıplar Listesi’ne de, Şehitler Listesi’ne de hiçbir zaman konmamış olan “kayıtsız kayıp” Osman Mustafa için Kayıplar Komitesi herhangi bir çalışma yürütemiyordu – bunun nedeni Kayıplar Komitesi’nin sadece resmi “Kayıplar Listesi”nde bulunanlar için kazı yürütmesi…”