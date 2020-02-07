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Bir ithal üründe limitüstü kalıntı tespit edildi

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Bir ithal üründe limitüstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, 31 Ocak -6 Şubat  tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerde bir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken yerli ürünlerden tümü temiz çıktı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 53 numunede 52 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. 
SVS Ticaret Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Yerli ürünlerden 4 numunenin tümü temiz çıkarken, hiçbir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi. 

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