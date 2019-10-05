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Bir hayal gerçek oldu

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Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde inşa edilen Lions Engelsiz Parkı açıldı. Merkezin sorumlu öğretmeni Emirali Evcimen “Bu engelsiz parkı hayalimizdi” dedi

Bir hayal gerçek oldu
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 Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın  (LCIF) mali katkılarıyla  Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde inşa edilen “Lions Engelsiz Parkı” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gazimağusa Özle Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen,  yaptığı konuşmada, bugün hep hayalini kurdukları bir şeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastanelerde ve kamuya açık bazı alanlarda bazı engelsiz parklarının kurulduğuna dikkat çeken Evcimen, engelsiz parklarının asıl olması gereken yerin özel eğitim merkezileri olduğuna işaret etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 90 öğrenci bulunduğunu kaydeden Evcimen, “Bu engelsiz parkı hayalimizdi. Sivil toplum örgütleri hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin Gazimağusa Özel Eğtiim Merkezi’ne önemli fırsatlar sunduklarını söyleyen Evcimen örneğin Merkez öğrencilerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde uygulamalı eğitim aldığını belitti.

Emirali Evcimen’in ricası üzerine kürsüye gelen ve engelsiz parkı projesinin mimarlarından olan  eski Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şansal Soyel de,  Evcimen’in isteği üzerine projeyi başlattıklarını ve haziran ayında tamamladıklarını, okullar tatile girdiği için de açılışını düne ertelediklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay da, LCIF’in  dünyada 200 ülkede 50 bin  kulübü ve 1,5 milyon üyesi bulunan  dünyanın en örgütlü sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Ulubay, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için LCIF’ten  10 bin dolar fon sağlandığını, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ile sponsorların da katkı koyduğunu belirtti.

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