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Bir hata bile bizi 10 Mart’taki duruma götürebilir

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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, “Bir hata bile çok büyük zararlara yol açabilir, bizi tekrardan 10 Mart’taki duruma götürebilir” dedi

Bir hata bile bizi 10 Mart’taki duruma götürebilir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede çok kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümet tarafından düşünülen açılım kararlarının hem aceleye getirilmemesi, hem de uzman görüşü ve bilimsel temele dayandırılması gerektiğini belirterek, aksi halde yapılacak bir yanlışın çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulundu. Açılım konusunda acele hareket edilmemesi gerektiğini kaydeden Hızal, “Hükümet mutlaka bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı” dedi.

Hızal yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından vaka sayının yüze yaklaştığını, ancak Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgilere göre son günlerde yeni vaka sayısında nispeten bir duraksama olduğunu belirterek, “Bu sevindirici olmakla birlikte asla rehavet yaratmamalı. Nitekim bugün (dün) Lefke’de yeni bir vakanın ortaya çıktığı ve temaslarının olduğu belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki yapmamız gereken açılım değil, tam tersine önlemleri daha da artırarak risk oranını en aza indirmektir” dedi.

Bazı bakanların geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda belirli alanlarda açılım düşüncesinde olduklarını, Başbakan Tatar’ın da hangi sektörün ne zaman açılacağına dair çalışma başlattıklarını açıkladığını anımsatan Hızal, alınacak kararların sağlık alanındaki uzmanların ve örgütlerin görüşleri doğrultusunda olması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında dün gerçekleştirilen görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ‘Açılım konusunda genel anlayış çok da acele edilmemesi yönündedir’ ifadesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Hızal, “Pek tabii ki temennimiz en erken zamanda normale dönmektir. Ancak bu konuda dikkatli olmalıyız. Bir hata bile çok büyük zararlara yol açabilir, bizi tekrardan 10 Mart’taki duruma götürebilir. Bu nedenle alınacak her kararda, atılacak her adımda öncelik mutlaka toplum sağlığı olmalıdır” dedi.

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