Kuzey Kıbrıs Turkcell’in e-fidan projesi kapsamında yanan ormanlarımız için yapılan son kampanyada 25 bin e-fidan bağışı gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ziyarette bulunarak e-fidan projesi kapsamında yapılan bağışlar hakkında güncel bilgi paylaşımında bulundu. Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in oluşturduğu kktcfidan.com sitesi üzerinden gerçekleşen bireysel bağışlarla bir haftada 25 bin e-fidan bağışı yapıldığını aktardı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür’ü Harun Maden ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir’in, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleştirdiği ziyarette Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da hazır bulundu.

“e-fidan projesi halkımızla ortak projemizdir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaretinde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, zarar gören veya yangında yok olan ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için güzel bir girişim gerçekleştirildiğini aktardı. Maden, “Yangınlarla ülkemizin yeşil alanlarının yok olması hepimizi üzüyor. Halkımızın bu duruma karşı gösterdiği duyarlılık sonucunda çok kısa bir süre içerisinde kktcfidan.com sitesi üzerinden binlerce e-fidan bağışı yapılmıştır” dedi. Şu ana kadar kktcfidan.com sitesi üzerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarıyla elektronik ortamda gerçekleşen bireysel bağışlarla 25 bin e-fidan sayısına ulaşıldığını söyleyen Maden, dileyen kişilerin Orman Dairesi’nin hesabı üzerinden de bağış yapabileceğinin altını çizdi. Maden konuşmasında, faturalarla birlikte tahsil edilen rakamın tamamının Orman Dairesi’ne aktarıldığını da hatırlattı. Çevre projelerine her zaman duyarlı olduklarını ve bugüne kadarki bağış rakamının 100 bine ulaştığını aktaran Maden, bu rakamın 70 bininin dikiminin gerçekleştiğini paylaştı. Maden, bu projenin halkımızla ortak olarak gerçekleştirdikleri bir proje olduğunu söyleyerek, söz konusu proje ile hem halkın kolay bağış yapabilmesini amaçladıklarını, hem de bir kez daha dijital dönüşüme öncülük ettiklerini belirtti. Harun Maden, “Hedefimiz el birliğiyle bağış rakamlarının hedeflenenin kat be kat üzerine çıkmasıdır. İnanıyoruz ki hem duyarlı halkımızın, hem de kurumlarımızın katkısıyla bu sayı gün geçtikçe daha da artacaktır” dedi.

“Bu özel projeyi destekliyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da kabulde yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sosyal sorumluluk anlamında her zaman öncü olduğunu belirterek, bu özel projeyi desteklediklerini aktardı. Oğuz konuşmasında, e-fidan projesinin çevre bilinci ve farkındalığı için çok önemli olduğunu kaydetti. Halkımızın desteğiyle dijital platform üzerinden 25 bini aşan fidan bağışının devamının geleceğine olan inancını dile getiren Oğuz, halkımızın yanında tüm kurum ve kuruluşları da kktcfidan.com üzerinden bağış yapmaya davet etti. Bakan Oğuz, e-fidan projesine öncülük eden Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine, Orman Dairesi çalışanlarına ve duyarlılığından dolayı halkımıza teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, son dönemde yanan 11.000 dönümün üzerindeki orman arazileri için ağaçlandırmanın yapılacağı, bağışlanan bu fidanların dikim zamanında uygun bölgelere dikileceği aktarıldı. Bakanlığa bağlı Orman Dairesi tarafından dikimin Ocak veya Şubat ayında iklim koşullarına göre gerçekleşeceği, gerçekleşecek fidan dikimi organizasyonunun duyurulacağı ve bağış yapan herkesin bu organizasyona katılabileceği belirtildi.

Kurumlara bağış çağrısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğindeki proje ile ilgili ülkemize ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla kurumlara da fidan bağışı çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada yanan ormanların yeniden yapılandırılması için gerçekleşecek fidan dikiminde 1000 ve üzerinde fidan bağışı yapan her kurumun adının oluşturulacak ormanda yaşatılacağı açıklandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından Ocak veya Şubat ayında gerçekleşecek fidan dikimi organizasyonuna, bağış yapan tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarıyla birlikte katılarak ormanda yer alacak tabelada isimlerini ölümsüzleştirebilecek. Tanesi 5 TL olan fidanlardan 1000 adet ve üzerinde bağış yapmak isteyen kurumlar, Orman Dairesi’nin UBAN / CT24 1100 8310 0103 0400 0000 0393 (KKTC Vakıflar Bankası) numaralı hesabına bağış yapabilecek. Bağış dekontlarını kktcfidan@kktcell.com adresine ileten kurumlar, kendilerine özel olarak düzenlenecek kurumsal sertifikalara da sahip olacaklar.

Ormanlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak amacıyla düzenlenecek fidan dikimi organizasyonuna kurumların yanı sıra bireysel bağış yapanlar da dilerlerse aileleri ve çocukları ile birlikte katılabilecek.

Her fidanın bedeli 5 TL

Kampanya ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen detaylı bilgi şöyle: “kktcfidan.com sitesi üzerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel faturalı hat kullanan müşterilerimiz kampanyaya bağış yapabilmektedir. Her fidanın bedeli 5 TL’dir. E-fidan projesi ile birlikte dileyen kişiler anma veya çeşitli özel günlerin kutlanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell faturası üzerinden fidan bağışı gerçekleştirebilmektedir. Bireysel faturalı hattı olmayanlar ise Orman Dairesi’nin hesap numarasına havale ile bağışta bulunabilmektedir. Bağışlanan fidan karşılığında bağış sertifikası belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman Dairesi’ne aktarılmakta olup, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Orman Dairesi tarafından fidan dikimi yapılmaktadır.”

2017 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, o dönemki ilgili Bakanlık olan Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirdiği e-fidan projesi sayesinde daha önce de Geçitköy’de 2016 yılında çıkan yangından dolayı hasar gören bölgede Orman Dairesi tarafından tahsis edilen bir araziye kktcfidan.com adresi üzerinden bağışlanan fidanların dikimleri gerçekleşmişti.