Bir hafta yağmur yok

KKTC’de bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bugün ve yarın açık ve az bulutlu, pazartesi parçalı az bulutlu, salı açık az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleriyse parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.