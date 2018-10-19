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Bir hafta boyunca yağmur bekleniyor

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Bir hafta boyunca yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın yağışlı olmasının beklendiğini açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ekim tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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