Bir grup genç, 'Dr. Fazıl Küçük Hareketi' adı altında birleşti

Bir grup genç, liderimiz Dr Küçük’ün anılarını ve fikirlerini yaşatmak ve milli mücadele değerlerini korumak adına ‘Dr. Fazıl Küçük Hareketi’ adı altında birleşti ...

Bir grup genç, liderimiz Dr Küçük’ün anılarını ve fikirlerini yaşatmak ve milli mücadele değerlerini korumak adına ‘Dr. Fazıl Küçük Hareketi’ adı altında birleşti

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anılarını ve fikirlerini yaşatmak, gençlerin milli ve manevi duygularının yozlaşmasına izin vermemek için ‘Dr. Fazıl Küçük Hareketi’ adı altında birleşen gençler, geçtiğimiz gün Birinci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs davasına gönül veren gençlerin toplandığı Hareketin Genel Kurulu TMT Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Katılımın oldukça yüksek olduğu Genel Kurulda açıklama yapan, Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Mustafa Çaluda, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti ve bu hareketin amacının Doktor Fazıl Küçük’ün anı ve fikirlerini yaşatmak olduğunu kaydetti.

Çaluda, amaçlarının milli ve mücadele değerlerini korumak ve hep daha ileriye taşımak olduğunu kaydetti.

Birinci Olağan Genel Kurul’da konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de, aile olarak her zaman bu hareketi kuranların yanında olduğunu dile getirdi ve bunun çifte bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi. Küçük, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu hareketin kurulması bizim için çok anlamlı ve önemli fakat bunu gençlerin kurması çok daha anlamlı, bu yüzdendir ki mutluluğumuz çifte mutluluk. Aranızda Doktor Fazıl Küçük’ü görmeyen gençler de var. Zaman zaman kendi aramızda öz eleştiri de yapıp, mücadelemizi gençlerimize anlatabiliyor muyuz diye soruyoruz, sanırım bu sorumuza cevap oldu. Verilen mücadeleleri gençlerimize aktarabilmek için verilecek olan çalışmalar ve özellikle dördüncü maddenin bizi ayrıca gururlandırdığını söylüyorum. Aile olarak bize düşen görevler, sizlere de düşmektedir.

Doktor Fazıl Küçük’ü gelecek nesillere anlatıp, Türk bayrağının altında özgürce yaşamanın bedelini atalarımızın ağır ödediğini söylemeliyiz. Bu hareketi kuran gençlerin her zaman her durumda yardıma hazırız, devletimizden de maddi manevi destek göreceğinize inanıyorum.”

Kurul’da konuşma yapan UBP milletvekili Ünal Üstel de Kıbrıs Türkü’nün bu günlere gelmesi için yol haritası çizen ve bu yolda büyük mücadeleler veren Doktor Fazıl Küçük’ün değerinin gelecek nesillere de gençler tarafından aktarılmasından dolayı onur duyduklarını dile getirdi ve ellerinden gelen her desteği vereceklerini ifade etti.

UBP milletvekili Ersin Tatar da akrabası olan Süheyla Küçük sayesinde Doktor Fazıl Küçük’ü tanım ayrıcalığına sahip olduğunu dile getirdi.

Süheyla Küçük’ün, Doktor Fazıl Küçük’ün her zaman arkasında duran, çalışkan ve yardımsever bir hanımefendi olduğunu dikkat çeken Tatar şöyle devam etti: “Zamanında olmayan demokrasi Doktor Fazıl Küçük ile geldi, cesareti ve çalışkanlığıyla o zamanın devrinde dahai özgür olmaya çalışan Küçük’ün demokrasi içinde yaşayan bir halk için çok büyük mücadeleler verdi. Bir belgesel yapmıştım, Rauf Denktaş beni aradı, eksik bir nokta var, sakın bunu atlamayın dedi, ben bayrağı Doktor Fazıl Küçük’ten aldım. dedi. Sizlere de bu hareketten, çalışmalarınızdan dolayı başarılar diler, saygılar sunar, her zaman yanınızda olacağımı söylemek isterim.” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Yönetim Kurulu Listesi:

Mustafa Çaluda (Başkan)

Banu Çalışkanlar (Genel Sekreter)

Ali Yamak

Nilsen Küçük

Türkmen Töre

Yağmur Aydındağ

Taycan Koruloğlu

Hakan Kurtlu

Seren Kızılkaya

Osman Dikişçi

Saygı duruşunda bulunuldu

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Birinci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Mustafa Çaluda