Bir diyabetlinin serzenişi

Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü! Gün dolayısıyla bazı etkinlikler yapılırken, bir diyabet hastası olan Gizem Oymacı'nın sosyla medya hesabından yaptığı paylaşım içimizi burktu. İşte Gizem Oymacı'nın yaptığı paylaşım:

"Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü! Senelerdir beni takip eden, diyabet adına yaptıklarımı bilenler eminim ki bugün de nasıl yazı/görsel/video hazırlayacağımı merak etmiştir. Öncelikle bugün için en başta onlardan özür dilemek istiyorum. Çünkü bugün bunu yapmak hiç içimden gelmiyor. Neden mi? Çünkü umutsuzum. Çünkü hayal kırıklığına uğratıldım. Çünkü yaşadığım gerçeklikle yeniden yüzleştim.

Kendi adıma, özellikle de son iki senedir, diyabetle ilgili çok fazla şey yaptım. Tanıdığım ya da tanımadığım bir sürü insana kendi özel hayatımı, hislerimi açtım. Yaşadığım durumu yaşayan insanların yalnız olmadığını göstermek için uğraştım, yaşamayan insanların bu hastalığın farkında varıp başlarına gelmemesi için çaba harcamalarını sağlamaya çalıştım. Bilgiler verdim, farkındalık yarattım, bir sürü insanla tanıştım ve bunu yapmaktan her geçen gün daha çok zevk aldım. Ama dün bir şey yaşadım. Dün sabah yine heyecanla uyandım. Diyabetliler ve henüz diyabet olmayanlar adına, diyabete karşı bir şey yapmak için kalktım yataktan. Çok yetkili birisi ile diyabete dair bir görüşme yaptım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O çok yetkili kişi bana “Diyabetliler de oturup 10 baklava yemesin.” , “Sağlıklı beslenmeyi öğretsinler işte gendilerine.” , “Bir sürü sağlık merkezi var ama içleri boştur.” , “Biz kanserlilere da ilaç veremeyiyoruk çok üzgünüm.” ve en en en üzüldüğüm cümle olan “Bizim sistemimiz yok zaten biz bir şey yapamayık siz yapın da biz destek olmaya çalışırık.” Dedi. O yüzden çok üzgünüm işte. Olmayan sağlık sistemimizde, diyabetlilerin hayatını kaliteli bir şekilde sürdüremeyeceği ve henüz diyabet olmamışların (henüz diyorum çünkü bunu önlemek için sistemimiz yokmuş.önüne geçilemeyeceği bir yerde, sadece benim ve benim gibi birkaç özveriyle çalışmaya çalışan insanın çabasıyla ne olacak bilmiyorum. Ama bildiğim birkaç şeyi size söyleyeyim. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. IDF verilerine göre 2045 yılında dünyada 628.6 milyon diyabetli olacak. Tip 2 diyabetliler bu oranın %90’a yakınını oluşturacak. Ve tip 2 diyabet geciktirilebilir ve hatta önlenebilir. Ama bunu yapacak bir sistem yok. O yüzden iş size düşüyor. Buraya kadar okuduysanız eğer, çok teşekkür ederim. Dünya Diyabet Günü kutlu (!) olsun. #14kasımdünyadiyabetgünü