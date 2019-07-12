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Bir çınar daha göçtü

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‘Ayannili Hasan İngiliz’ olarak tanınan Güzelyurt’ta sakin 94 yaşındaki Hasan Redif, dün sabah hayatını kaybetti.

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Bir çınar daha göçtü
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2 çocuk babası olan Redif’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Redif’in cenazesi, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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