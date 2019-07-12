Bir çınar daha göçtü

2 çocuk babası olan Redif’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Redif’in cenazesi, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
‘Ayannili Hasan İngiliz’ olarak tanınan Güzelyurt’ta sakin 94 yaşındaki Hasan Redif, dün sabah hayatını kaybetti.
2 çocuk babası olan Redif’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Redif’in cenazesi, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.