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Bir caretta caretta daha balıkçı kancasının kurbanı

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Boğazına balıkçı kancası saplanan Caretta Caretta cinsi kaplumbağa, Kaplıca sahilinde ölmek üzereyken bulundu. Vücudunun birçok noktasında çarpmaya bağlı yaralar bulunan kaplumbağanın tedavisi sürüyor

Bir caretta caretta daha balıkçı kancasının kurbanı
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Kaplıca sahilinde duyarlı bir vatandaş  tarafından ölmek üzereyken bulunan deniz kağlumbağası için seferber olundu.

Oldukça bitkin, su yutmuş, tüm vücudu tamamen kurumuş ve nefessiz kaldığı için gözleri şiş bir şekilde Taşkent Doğa Parkı tarafından teslim alınan Caretta Caretta’nın solunumu, yapılan ilk müdahalenin ardından düzenli hale getirildi.

Vücudunun birçok noktasında çarpmaya bağlı yaralar bulunan deniz kaplumbağasının çekilen röntgenlerinde ise balıkçı kancası tespit edildi.

Kaplumbağayı yaşatmak için tedavinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

Kaplumbağanın çekilen röntgenlerinde balıkçı kancası tespit edildi

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