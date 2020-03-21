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Bir Alman turistte daha virüs tespit edildi

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Bir Alman turistte daha virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki  Alman turistlerden bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı böylece dün iyileşen 3 kişi hariç 31 oldu.

Sağlık Bakanı Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, dün yapılan korona virüs testlerinden birinin pozitif çıktığını söyledi.

Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıklamıştı. Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini kaydetmişti.

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