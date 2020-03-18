Binlerce Türkiyeli öğrenci gidiyor

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören binlerce Türkiyeli öğrenci, eğitime ara verilmesi nedeniyle ailelerinin yanına dönüyor. Ercan’da ve Girne limanında öğrenciler yoğunluk oluşturuyor

Kıbrıs’ta korona virüsü gelişmelerinin ardından Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören 40 bine yakın Türkiyeli öğrenci, eğitime ara verilmesi nedeniyle ailelerinin yanına dönüyor.

Ercan Havaalanı ve Limanı gidişlerinde görülen yolcu yoğunluğunun çoğunluğu öğrenci.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören 40 bine yakın Türkiyeli öğrenci, eğitime ara verilmesi nedeniyle ailelerinin yanına dönüyor.

Adaya boş gelen THY, Anadolu Jet ve Pegasus uçakları, dönüşte tam kapasite ile uçuyor.

Ancak sayıları 30 bin civarında olan; çoğunluğu Nijerya uyruklu öğrenciler ülkelerine dönüş yapamıyor.

Pegasus Havayolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya, Perşembe gününe kadar yaşanan dönüş yoğunluğunun giderileceğini söyledi. Ziya; birçok ülkeye uçuş yasağı konması nedeniyle THY’nin 100, Pegasus’un da 40 kadar uçağının uçuş yapamadığını belirtirken, birkaç gün sonra Ercan’a yönelik uçuşların da çok azalacağını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda maske ve eldivenlerle binecekleri uçakları beKleyen öğrenciler kendi ülkelerinde daha güvende olacaklarını vurguladı.

Ülkeye girişlerde ciddi anlamda azalma olduğunu belirten Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, çıkışların ise yoğun olarak devam ettiğini belirtti.

Öte yandan T&T Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs vakalarına karşılık yolcu sağlığı ve uçuş güvenliği nedeniyle önlemler artırıldı. Havalimanı düzenli olarak dezenfekte edilirken, yolcular için de belirli noktalara sıvı el dezenfektanları konuldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, düzenli olarak dezenfekte uygulaması yapıldığını söyledi.

Özel kıyafetler giyen ekiplerin her gün Ercan Havalimanı’nda virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildiğini kaydeden Özçelik, yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik ve pasaport noktaları, checkin- bagaj teslim noktaları, danışma noktaları, gelen ve giden yolcu salonları, tuvaletler, mescit, bebek bakım odaları, dutty-free, bagaj taşıma arabaları, x-ray kutuları, yiyecek bölümleri ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ilaçlamaların yapıldığını kaydetti.

Özçelik, personelin de korunması maksadı ile maske ve eldiven temin edildiğini, corona virüsüne karşı personelin kendisini nasıl koruması gerektiği yönünde ise doktorlar tarafından personele bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.