banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
157 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
56 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
20 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
53 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
16 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
151 0
banner82
banner147

“Binlerce insanımız bitme noktasında”

banner27

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanın bitme noktasına geldiğini söyledi

“Binlerce insanımız bitme noktasında”
banner137

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşınızda her gün değer kaybetmesi, hükümetin iç piyasaya adımlar atmaması sonucunda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanın bitme noktasına geldiğini söyledi. 
Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Ağustos ayının ilk yarısında olmamıza rağmen kuraklık haritalarının sonucu ve belirlenecek bedelleri netleşmemiş, bakanlık bu yöndeki çalışmalarını bir türlü bitirememiştir” diyen Sucuoğlu şöyle devam etti:
“2018 -2019 üretim sezonunda üreticiler tarafından kullanılacak olan tohumluk ihtiyacını ari bir şekil kazanması için TÜK Sallama ve ilaçlama ile ilgili olarak belirlediği kilo başı 0.26 kuruşluk bedeli tekrar gözden geçirmeli ve kabul edilebilir bir bedel ortaya koymalıdır”
“HAK EDİŞLER YÜZDE 40 DEĞER KAYBETTİ”
Yeni yıldan bu yana akaryakıta 4 kez zam yapıldığı söyleyen Sucuoğlu, şunları kaydetti: 
“Ancak üreticinin akaryakıt destekleri hala ortada yok. Bu sürede hak edişler yüzde 40 oranında değer kaybetmiştir.
Dövizin yükselmesi ve hükümetin beceriksizliği nedeniyle taban gübre fiyatları ciddi bir artışla karşı karşıya kalacaktır. Bu konuda hükümetin bir Tedbir politikası var mı?
Kalıplaşmış destekleme modelleri ile tarımda geldiğimiz nokta belli. Peki, yeni bir açılım için herhangi bir çalışma başlatıldı mı?
Tarım sektöründe verilen destekler tüm Paydaşlara ayni oranda mı dağıtılıyor? 
Toprak koruma yasası ne durumda ilgili Bakanlık bu konuda adım atacak mı?
Toprakla uğraşan ve geçimini sağlayan vatandaşlarımız zor durumdadır. Ve hükümetin biran evvel kış uykusundan uyanmasını beklemektedir.”

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.