Binali Yıldırım geliyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk yurtdışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine ilk yurtdışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.

Saat 10.20’de gelecek Yıldırım, ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Rauf Raif Denktaş’ın mezarının da bulunduğu TMT Mücahitler anıtı ve Boğaz Şehitliğini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaret programına göre, parlamentodan bir heyetle birlikte gelecek Yıldırım, temaslarını tamamlamasının ardından aynı gün saat 18.30’da KKTC’den ayrılacak.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyaret programı şöyle açıklandı:

10:20 TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki Parlamento heyetinin Ercan Havalimanı’na varışı

11:00 Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret, çelenk töreni ve Şeref Defteri’nin imzalanması

11:20 Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret, çelenk töreni ve Şeref Defteri’nin imzalanması

11:40-12.15 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul (Yer: Cumhurbaşkanlığı)

12.20-13.10 KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme (Yer: KKTC Cumhuriyet Meclisi)

13:15-14.15 KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve beraberindeki Parlamento heyeti onuruna verilecek öğle yemeği (Yer: Merit Lefkoşa Hotel)

14.30-15.15 Başbakan Tufan Erhürman ile görüşme (Yer: Başbakanlık)

15:30-15:45 Boğaz Şehitliği’ni ziyaret, çelenk koyma töreni ve Şehitlik özel defterinin imzalanması, Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından şehitlerimizin ruhuna dua okunması

16:00-16.45 Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KTBK) ziyaret (Yer: Girne)

18.30 TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki Parlamento heyetinin Ercan Havalimanından Ankara’ya hareketi.